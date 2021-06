Protagonista de 'Pasión de Gavilanes' no estaría disponible para segunda parte

La historia de venganza de tres hermanos que se enamoran de sus enemigas se convirtió en la novela más vista en Colombia y en varias partes del mundo en su año de estreno, 2003, y que actualmente las nuevas generaciones disfrutan en plataformas digitales, regresa en una segunda temporada para darle continuidad a la trama que atrapó a millones.

Así lo confirmó Telemundo, su casa productora, en un video promocional de los nuevas series y novelas en las que están trabajando.

Luego que la cadena de televisión hispana dio a conocer la noticia, el elenco original se mostró emocionado por el regreso de la producción, aunque cabe destacar que aún no se confirma quiénes participarán para esta segunda entrega.

Lea aquí: Regresan los ‘hermanos Reyes’: confirman segunda temporada de Pasión de Gavilanes

Mario Cimarro (Juan Reyes), Natasha Klauss (Sara Elizondo) y Paola Rey (Jimena Elizondo), tres de lo seis protagonistas, manifestaron su deseo de trabajar en este 'remake', pero Michell Brown (Franco Reyes) en el pasado se pronunció sobre este hecho y no se habría mostrado muy animado para sumarse a la historia.

"Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo", comentó el actor de origen argentino en octubre del año pasado, de acuerdo a la información recolectada por la revista People en Español.

Le puede interesar: Andrea Valdiri se prepara para recibir a su bebé en las próximas horas

Afirmó también que entiende que es una buena oportunidad para sus excompañeros de elenco, pero que está interesado en nuevos proyectos laborales:

"Me parece que está increíble y que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención".