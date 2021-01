Robbie Williams dio positivo para la COVID-19

El artista británico se suma a la lista de celebridades que han contraido el coronavirus. En los últimos días, de acuerdo a lo que informaron diversos medios de su país, Williams deberá pasar su cuarentena estricta en la paradisíaca isla caribeña de St. Barth.

Según se conoció, el cantante viajó con su esposa Ayda Field, y sus cuatro hijos Teddy, Coco, Charlton y Beau, el pasado 28 de diciembre a una lujosa villa con un valor por semanal de US$145.000.

Paradójicamente, Williams tomó sus maletas y las de su familia con el fin de emprender un viaje a un lugar donde no se registraran casos actividos de la SARS-COV-2 y, desafortunadamente para él, dio positivo para el virus. Ahora, deberá extender su visita otros 14 días, hasta que supere el coronavirus.

"Robbie estuvo bastante enfermo. Está confinado en la villa donde se aloja con su familia. No es exactamente el peor lugar del mundo para ser puesto en cuarentena, aunque no puede ir a la playa", le dijo una fuente allegada al músico al diaro The Sun.

La polémica también se ha generado porque, de acuerdo a la fecha de viaje del intérprete de "Rock Dj", este habría salido del Reino Unido en medio del aislamiento preventivo y la prohibición de viajes al exterior, a consecuencia de la nueva cepa de la COVID-19.