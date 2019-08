Se conmemoran 50 años de Woodstock

En el año 1969 se vivió el festival de música más grande de la historia, para ese entonces, Lisa Law fue la encargada de documentar el festival y durante la entrevista expresó que lo mejor de haber hecho parte de esto fue: “realmente nosotros fuimos invitados por la producción, cuando yo llegué me di cuenta que muchas personas iban a asistir y le propuse al director que me pagara 3.000 dólares para poder grabar el detrás de escenas del festival. Yo estaba embarazada para ese entonces, pero no me podía perder el mejor evento de música de la historia.”

Lo más difícil según Law, fue documentar a los músicos y el detrás de escenas, la organización del festival. Por otra parte comentó que el significado de haber vivido Woodstock fue: “lo que viví significo amor, cuidado, sentimiento de querer compartir el trabajo que hicimos.”