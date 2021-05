"Seré muy tibio porque no veo una luz ni me gusta nadie": Alejandro Riaño

A través de su cuenta de Instagram, el comediante Alejandro Riaño, famoso por su personaje ‘Juanpis González’, reveló que actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de vivienda en Risaralda que le brindará techo a 81 familias indígenas que fueron desalojadas.

“Ha sido triste y complicado todo lo que ha venido pasando, creemos que el humor es una herramienta súper poderosa para que la gente se concientice con la situación del país o del mundo”, contó el artista en diálogo con W Fin de Semana.

De este modo, el comediante aseguró que cuenta con un equipo maravilloso que trabaja con mucho amor en los contenidos que publica en su canal de YouTube, y que, junto a su hermana, se pusieron la camiseta hace más de siete años: “Ella me dijo que no será la mánager que le sacaría plata a su hermano, sino que sería para construir país y desde entonces hemos hecho proyectos maravillosos”.

Así, aseguró que, sobre los temas políticos, le gustaría seguir en su humor banal de antes, pero se siente dolido frente a lo que está pasando en el marco del paro nacional y criticó al gobierno del presidente Iván Duque: “Es doloroso vivir en un país maravilloso como Colombia, pero con tanta división, odio, desigualdad y sin liderazgo. Un líder debe trabajar de la mano con las comunidades, la gente en la calle, la oposición y la gente, esa es la manera de salir adelante pero no lo estamos viendo”.

Además, Riaño aseguró que su postura política ha afectado su trabajo y, justamente ayer, le llegaron tres nuevas demandas que su equipo de abogados se encarga de manejar.

“Mostrar las cosas, con la verdad sin filtro, es complicado en un país como este que le gusta, de alguna manera, que las maquillen y no les gusta que sean directas. Me cansé y hago toda una semana de investigación para no desinformar, pero a un sector le molesta muchísimo; no quiere decir que esté solamente en contra de ese sector”, indicó Riaño.

En la misma línea, aseguró que se siente inconforme con las fuerzas políticas en el país: “Me dicen todo el tiempo “el tibio”, entonces seré muy tibio porque de verdad no veo una luz y no me gusta nadie, son los mismos de lo mismo y no sueltan ese poder ni dejan que esto avance, o que llegue gente nueva”.

“Nunca me ha interesado y no estudié para el tema. Trabajo con política, pero hago más desde afuera, no es necesario adentrarse en ese mundo”, respondió Riaño sobre la posibilidad de lanzarse al terreno político.

En la misma línea, Riaño aseguró en W Fin de Semana que ha dejado de hablar con familiares por el tema político: “Colombia desea paz, un líder que oiga a la gente. Es triste saber que cuando hacen política, abrazan a la gente, les regalan casas y luego les dan la espalda. Estamos cansados de llegar a una comida y no poder hablar de política porque te agarras con tu tío (…) si no estás de acuerdo con la política actual, entonces eres un guerrillero izquierdoso”.

Sobre su proyecto de vivienda en Risaralda, que busca ayudar a familias de la comunidad indígena emberá que fueron desalojadas en San Isidro (Puerto Caldas) en marzo, aseguró que buscan construir 81 casas: “'Pedaleando por Colombia' busca reunir a los mejores ciclistas del país, como Rigoberto Urán, Miguel Ángel ‘Supermán López’ y Esteban Chávez, para hacer una carrera virtual. Se nos han sumado muchas marcas y gente que nos está apoyando”.