Sin novedad en los libros más vendidos, gracias a "Cincuenta sombras de Grey"

En

Brasil, Colombia, España, Francia, México y Portugal,

los lectores continúan haciendo millonario a

E.L. James

y superventas su libro

"Cincuenta sombras de Grey",

bien sea volumen por volumen de la trilogía o en el formato estuche con los tres libros.









ALEMANIA:







Ficción:









1.- Er ist wieder da - Timur Vermes (Eichborn)









2.- Die Schriften von Accra - Paulo Coelho (Diogenes)









3.- Cassia & Ky -Die Ankunft - Ally Condle (FJB)









4.- Wir sind doch Schwestern - Anne Gesthuysen (Kiepenheuer)









No Ficción:









1.- 1913 - Der Sommer des Jahrhunderts - Florian Illies (S.









Fischer)









2.- Die Kunst des klaren Denkens - Rolf Dobelli (Hanser)









3.- Kindermund - Pola Kinski (Insel)









4.- Bluff - Die Fälschung der Welt (Droemer)









Fuente: "Der Spiegel".









ARGENTINA







Ficción:









1.- "Cartas marcadas", de Alejandro Dolina, Planeta.









2.- "Tormenta de espadas", de George R. Martin, de Plaza & Janés.









3.- "Juego de tronos", de George R. Martin, Plaza & Janés.









4.- "Diez Mujeres", de Marcela Serrano, Alfaguara.









No ficción:









1.- "Encuentros", de Gabriel Rolón, Planeta.









2.- "Bienvenido dolor", de Pilar Sordo, Planeta.









3.- "Los hijos de los días", de Eduardo Galeano, Siglo XXI









4.- "Mujeres tenían que ser", de Felipe Pigna, Planeta.









Fuente: Grupo ILHSA.









BRASIL:







Ficción:









1.- "Cinquenta Tons de Cinza" - E. L. James (Intrínseca)









2.- "Cinquenta Tons de Liberdade" - E. L. James (Intrínseca)









3.- "Cinquenta Tons Mais Escuros" - E. L. James (Intrínseca)









4.- "Morte Súbita" - J. K. Rowling (Nova Fronteira)









No ficción:









1.- "Diálogos Impossíveis" - Luis Fernando Verissimo (Objetiva)









2.- "Giane - Vida, Arte e Luta" - Guilherme Fiuza (Primeira Pessoa)









3.- "O Livro da Psicologia" - Nigel Benson (Globo)









4.- "Não Há Dia Fácil" - Mark Owen y Kevin Maurer (Paralela)









Fuente: Revista Veja.









COLOMBIA:







Ficción:









1.- "Cincuenta sombras de Grey 1", E.L.James (Random House Mondadori)









2.- "Cincuenta sombras más oscuras 2", E.L. James (Random House Mondadori)









3.- "Cincuenta sombras liberadas 3", E.L. James (Random House Mondadori)









4.- "Memoria por correspondencia", Emma Reyes (Laguna Libros)









No ficción:









1.- "Felipe López. El hombre detrás de la revista", Juan Carlos Iragorri (Planeta)









2.- "No hay causa perdida", Álvaro Uribe Vélez (Grupo Penta)









3.- "Sana mente. Léalo por salud", Santiago Rojas (Aguilar Altea)









4.- "Agenda Aleida", Vladdo (Aguilar Altea)









Fuente: Librería Nacional









ESPAÑA:







Ficción:









1.- "Cincuenta sombras de Grey" (Estuche 3 Vol.) - E.L. James (Grijalbo)









2.- "Pídeme lo que quieras" - E.E. James (Planeta)









3.- "Cincuenta sombras de Grey" - E.L. James (Grijalbo)









4.- "Cincuenta sombras liberadas" - E.L. James (Grijalbo)









No ficción:









1.- "El monje que vendió su Ferrari: Una fábula espiritual" - Robin S. Sharma (Debolsillo)









2.- "El arte de no amargarse la vida: las claves del cambio psicológico y la transformación personal" - Rafael Santandreu (Oniro)









3.- "No sé donde está el límite pero sí se donde no está" - Josef Ajram (Alienta)









4.- "El poder del ahora: Una guía para la iluminación espiritual" - Eckhart Tolle (Gaia)









ESTADOS UNIDOS:







Ficción:









1.- "A Memory Of Light" - Robert Jordan y Brandon Sanderson (Tor/Tom Doherty)









2.- "Gone Girl" - Gillian Flynn (Crown)









3.- "The Fifth Assassin" - Brad Meltzer (Grand Central)









4.- "Tenth Of December" - George Saunders (Random House)









No Ficción:









1.- "My Beloved World" - Sonia Sotomayor (Knopf)









2.- "Killing Kennedy" - Bill O''Reilly y Martin Dugard (Holt)









3.- "Going Clear" - Lawrence Wright (Knopf)









4.- "No Easy Day" - Mark Owen y Kevin Maurer (Dutton)









Fuente: The New York Times









FRANCIA:







Ficción:









1.- "Cinquante nuances plus sombres" - E.L. James (Lattes)









2.- "Cinquante nuances de Grey" - E.L. James (Lattès)









3.- "Heureux les heureux" - Yasmina Reza (Flammarion)









4.- "La vérité sur l''affaire Harry Quebert" - Jöel Dicker (De Fallois/ L''âge de l''homme)









No ficción:









1.- "Le dictionnaire de Laurent Baffie" - Laurent Baffie (Kero)









2.- "Sauve-toi, la vie t''appelle" - Boris Cyrulnik (Odile Jacob)









3.- "Revue XXI - Vies de courage" - Collectif (XXI)









4.- "Petite Poucette" - Michel Serres (Le Pommier)









Fuente: Gfk/ Le Nouvel Observateur.









ITALIA:







Ficción:









1.- "Gli onori di casa" - Alicia Gimenez-Bartlett (Sellerio)









2.- "Il tuttomio" - Andrea Camilleri (Mondadori)









3.- "Mancarsi" - Diego De Silva (Einaudi)









4.- "Entra nella mia vita" Clara Sanchez (Garzanti)









No ficción:









1.- "Se vuoi fare il figo usa lo scalogno" - Carlo Cracco (Rizzoli).









2.- ·L''apocalisse è un lieto fine. Storia della mia vita e del nostro futuro" - Ermanno Olmi (Rizzoli)









3.- "Felicità in questo mondo" - Instituto Buddista It. Soka Gakkai









4.- "Madama Sbatterflay"- Luciana Littizzetto (Mondadori)









Fuente: La Feltrinelli.









MÉXICO:







Ficción:









1.- "Cincuenta sombras de Grey" - E.L. James (Grijalbo)









2.- "El manuscrito encontrado en Accra" - Paul Coelho (Grijalbo)









3.- "El Hobbit" - J.R.R. Tolkien (Booket)









4.- "Cincuenta sombras más oscuras" - E.L. James (Grijalbo)









No ficción:









1.- "Nada que perder: Mi biografía: momentos de convicción que han cambiado mi vida" - Edir Macedo (Planeta)









2.- "Ahora o nuca: La gran oportunidad de México para crecer" - Jorge Suárez Vélez (Debate)









3.- "Metodología de la investigación" - Roberto Hernández Sampieri (McGraw-Hill Interamericana)









4.- "Prontuario fiscal: Cengage 2013 Correlacionado" - Cengage Learning (Cengage Learning).









Fuente Libreria Gandhi.









PORTUGAL:







Ficción:









1.- "As Cinquenta Sombras de Grey" - E.L. James (Lua de Papel)









2.- "As Cinquenta Sombras Mais Negras" - E.L. James (Lua de Papel)









3.- "A mao de Dante" - Nick Tosches (Estampa)









4.- "As Cinquenta Sombras Livre" - E.L. James (Lua de Papel)









No ficción:









1.- "Segredos da Maçonaria Portuguesa" - José António Vilela









(A Esfera dos Livros)









2.- "Basta!" - Camilo Lourenco (Matéria-Prima)









3.- "Dias Felizes com Jamie Oliver" - Jamie Oliver (Civilizaçao)









4.- "Flint, o cao que mudou a minha vida" - Stanley Coren (Matéria-Prima)









Fuentes: Bertrand Livreiros y FNAC.









REINO UNIDO:





Ficción:









1.- "Close To The None", Stuart MacBride (HarperCollins)









2.- "A Memory Of Light", R. Jordan y B. Sanderson (Orbit)









3.- "Private Berlin", J. Patterson y M. Sullivan (Century)









4.- "The Chessmen", Peter May (Quercus)









No ficción:









1.- "Is It Just Me?", Miranda Hart (Hodder)









2.- "Africa", Michael Bright (Quercus)









3.- "The Examined Life", Stephen Grosz (Chatto)









4.- "My Time", Bradley Wiggins (Yellow Jersey)