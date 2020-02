Spa vaginal, la nueva tendencia en las celebridades

La fundadora de VSPOT Medi Spa, Cindy Barshop, aseguró que este es un spa exclusivo para los cuidados de la vagina. Su creadora es famosa por protagonizar el reality de 'The Real Housewifes of New York City' y tras un parto gemelar, Cindy experimentó molestias urinarias e incontinencias.

Años después abrió en Manhattan VSPOT Medi Spa, centro dedicado únicamente a la belleza y salud íntima de la mujer.

Este centro ya llegó a Londres, en donde las mujeres pueden asistir con confianza y hablar libremente sobre temas que incomodan. Además, esta clina es atendida por un equipo femenino y cuentan con la aprobación de la FDA (la agencia Americana de Administración de Alimentos y Medicamentos).

Estos son algunos de los procedimientos que se pueden realizar en centros de este estilo, que, por cierto, aún no hay en Colombia: