"The InBetween", serie de NBC de drama sobrenatural

La actriz colombiana, Cindy Luna, quien hace parte de la serie de NBC "The InBetween", una serie de televisión estadounidense de drama sobrenatural, también fue parte de "The Last Ship" la serie de TNT dirigida por Michael Bay.

Sobre cómo fue la oferta de trabajar para NBC, Luna comentó que: “Llega después de casi ochos años de estar trabajando en series en Los Ángeles, cuando me llaman para hacer el casting y fue un proceso en el que tuve que audicionar varias veces”.

El papel que interpreta la colombiana es María, una detective en ‘The InBetween’, la serie de NBC.