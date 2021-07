Vamos a contar una historia mágica de Colombia: Carolina Gaitán sobre ‘Encanto’

Disney publicó el tráiler de la película ‘Encanto’, la cual está inspirada en Colombia, destacando la flora y fauna que hay en el país. Una de las cosas que se destaca en el adelanto, es la voz de Carlos Vives, quien armoniza la canción de la cinta.

Carolina Gaitán, quien forma parte del elenco de voces de la película, reveló en La W que María Cecilia Botero, Angie Cepeda, Mauro Castillo y Dayan Guerrero también prestaron sus voces para algunos personajes de la cinta.

Dijo que “no sé el número de personas que audicionaron, pero eran de segunda generación de gente latina. Con la película ‘Encanto’, por fin vamos a poder contar una historia mágica de Colombia”.

Explicó que “cada parte de la casa es una zona del país. Mi personaje tiene una particularidad y es que muestra todas las variedades climáticas que tiene Colombia”.

Contó que “Lin-Manuel Miranda es un hombre creativo con una capacidad de composición musical brutal. Es fresco y buena onda, pero tiene claro lo que quiere imprimir en la película”.

Indicó que “en la película pasa algo muy especial y es poder hacer las cosas que amo, no depender de tu cara ni de tu imagen y ser solo voz. Me doy por más que bien servida porque es algo que no había explorado, pero poder comunicar algo desde la voz es una experiencia única”.

Además, señaló que “solo me dejan contar que estoy en la versión en inglés y el estreno será en noviembre”.