[Video] Así fue el rescate de Laura Tobón y su familia en altamar

La modelo y presentadora Laura Tobón se llevó un susto junto con su familia luego de que un paseo terminara en un una 'película de terror', como lo dijo en sus redes sociales.

Resulta que se fueron en un bote a dar un paseo y entraron en una tormenta. Laura relató que la tripulación les decía que eso era normal, pero al salir de ella les dijeron que el bote había quedado sin gasolina "sin señal de celular, sin saber donde estábamos", escribió Tobón.

Tras más de cinco horas, se subió encima del bote: "no me pregunten cómo, pero me monté en un lugar del bote sobre el techo donde me agarraba algo de señal y puede lograr mandar nuestra locación". Unos minutos después, una embarcación de la Armada Nacional los rescató.

Ver esta publicación en Instagram ¡Tremendo susto! El día de ayer Laura Tobón junto con su esposo y familia, naufragó 5 horas en mitad de la ciénaga de Santa Marta. El bote en el que iban se quedó sin gasolina, no tenían señal en su celular y no sabían exactamente dónde estaban. 😱 Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos) el 27 Sep, 2020 a las 11:31 PDT

"Después de la tormenta siempre llega la calma, gracias a Dios todos estamos bien. Muy asustados, pero agradecidos", relató.