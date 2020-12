Video: Greeicy Rendón mostró sus mejores movimientos en sensual baile de bachata

La cantante colombiana Greeicy Rendón enamoró a sus fans con un video que compartió en su cuenta de Instagram.

La joven artista aparece junto al mar con un bikini blanco y bajo un árbol, allí mostró sus mejores pasos de bachata.

Además, explicó en su publicación que hace meses no se sentía de ánimo, pero que regresó con toda la energía.

“Los que me conocen saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. Este video fue hace casi un mes y medio creo”, escribió.

“Gracias a ver este video, reconfirmo lo poderosa que es la mente y cómo, aunque a veces es nuestra mejor aliada, también puede convertirse en nuestra peor enemiga”, agregó.