Video: Lina Tejeiro mostró cómo avanza su operación luciendo sensual bikini

La actriz colombiana Lina Tejeiro mostró a través de una historia en su cuenta de Instagram cómo avanza su recuperación tras la operación en sus glúteos, pero también aprovechó para presumir su cuerpazo.

“La gente me pregunta por qué uso vestido de baño en mi casa. La verdad es que me gusta llevar chequeo de qué tanto he avanzado en mis objetivos, en mis metas con mi cuerpo. También extraño la playa”, dijo.

Además, mostró la cicatriz que tiene en la parte superior de su cola, que demuestra que se está recuperando rápidamente de su intervención.