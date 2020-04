‘Volveremos a Brindar’, un himno solidario para estos días de cuarentena

En medio de los aplausos diarios que reciben las personas de sanidad, en España, fue como nació ‘Volveremos a Brindar’, una canción que invita a seguir luchando frente a la pandemia.

Su compositora, Laura Gil, grabó de una forma muy casera con su familia y creyó que solo llegaría a sus seguidores, pero superó cruzado fronteras y es así como, por redes sociales, llegó a Colombia de la mano de Julio César Sierra, compositor y productor nominado varias veces a los Latin Grammys.

“En cuanto me escribió para preguntarme si podíamos hacer esta versión, me pareció increíble porque hay más de 60 músicos, cada uno grabando desde sus casas. Es un proyecto muy grande, muy bonito y del que me siento muy orgullosa”, dijo.

Entre los artistas que participan en la versión colombiana de ‘Volveremos a Brindar’ están: Juan Carlos Coronel, Pipe Calderón, Lucas Arnau, Miranda, Isa Mosquera, Estados Alterados, y muchos más.

“Es ver como una canción que nació en la sala de una casa había crecido y se había convertido en una cosas mucho más grande y con mucha más gente”, agregó.