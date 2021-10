¿Volvió con su ex?, Rumores acerca de la situación sentimental de Daniela Ospina

Durante los últimos meses, se han creado bastantes rumores acerca de la situación sentimental de la empresaria Daniel Ospina. Al parecer, los seguidores de la Itagüiseña guardan la esperanza de volverla a ver junto al futbolista colombiano James Rodríguez.



Sin embargo, ella ha aclarado en varias ocasiones que se encuentra soltera; pero parece ser que la empresaria se daría una nueva oportunidad en el amor con su exnovio Harold Jiménez, con quien había terminado en octubre del año pasado.

Luego de un concierto de Maluma, en redes sociales se hizo viral un video donde se observa a varias personas cercanas a al cantante paisa hablando entre ellas. Lo que más llamó la atención fue que Daniela se encontraba ahí junto a Harold Jiménez, su exnovio, quien lleva varios meses trabajando con el intérprete.

En el clip, se puede observar que la están pasando muy bien y, en ese momento, Daniela se acerca a Harold para decirle algo al oído. Los internautas no pasaron desapercibido su encuentro y comentaron en redes sociales: “se ven lindos, deberían volver”, “qué bueno por ellos, hacen bonita pareja”, “a mí me encanta esa pareja”, “si eso llega a ser verdad me alegraría mucho”, “Dani siempre queda de amiga de los ex”, “sería muy lindo que se dieran otra oportunidad”. Hasta el momento solo se trata de rumores pues no hay nada confirmado por parte de ninguno de los dos.