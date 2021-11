Yeferson Cossio envía contundente respuesta a quienes lo acusan de lavar de dinero

El antioqueño tampoco se ha salvado de los fuertes señalamientos de un presunto lavado de activos del que han sido víctimas otros colegas suyos como 'Epa Colombia' y 'La liendra'.

Cossio, al igual que los mencionados creadores de contenido digitales, ostenta en sus redes sociales de su gran fortuna y ello ha despertado este tipo de rumores entre algunos cibernautas.

Cansado de este tipo de comentarios, a través de su cuenta de Instagram le envío un duro mensaje a quienes lo acusan de este grave delito:

"Es un conflicto interno para mí porque no sé si sea un honor, que estoy haciendo las cosas tan bien que se tienen que inventar eso los muertos de envidia o no sé si sea un insulto que me creen tan idiota", aseguró.

Afirmó, además, que de ser así no mostraría en sus redes sociales todos sus bienes, propiedades y lujos: "Si yo lavara plata no mostraría mis casas, mis carros, mis viajes, porque se darían cuenta”, expresó, añadiendo: "El hecho de supuestamente lavar plata es como si yo atropellara a alguien, dejarlo debajo de mi carro y decir yo no lo atropellé, no soy tan imbécil”.