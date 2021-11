Novia de Yeferson Cossio compró lujosa camioneta única en Colombia

Jennifer Muriel, quien es una de las modelos en Onlyfans con una de las cuentas más seguidas del país, compartió con sus seguidores que con el fruto de su esfuerzo pudo cumplir uno de sus sueños que era la compra de la lujosa camiontea.

La novia del polémico influenciador Yeferson Cossio compartió con sus más de cinco millones de seguidores que adquirió la camioneta Mustang Mach E4x, vehículo que es único en Colombia y que tuvo que ser importado.

Este auto, que es 100 % eléctrico, está avaluado en más de 400 millones de pesos colombianos, ya que su valor en el mercado extranjero es de, aproximadamente, 106.000 dólares:

"Estoy tan feliz, todo esto es gracias a ustedes mis seguidores, sin todo el apoyo y amor que me dan a diario no podría cumplir mis sueños día tras día, los amo y me voy a esforzar más y más para siempre sacarles una sonrisa”, expresó la joven en su perfil en esa red social.