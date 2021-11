El representante a la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, advirtió que “se verá obligado a renunciar” a su partido y a no participar en las elecciones del próximo año si la lista a la Cámara es encabezada por el concejal Andrés Forero, la emprendedora Catalina Serrano y el representante Enrique Cabrales.



Y es que según Uscátegui, con esa decisión no estarían teniendo en cuenta su liderazgo y su votación en Bogotá.



“He sido claro que si va a haber un criterio de amiguismo, de favoritismo dentro de la lista y no de mérito y de resultados prefiero dar un paso al costado y no participar en las elecciones a Congreso del año entrante”, señaló.

Esto se desprende de la información revelada por Catalina Suárez en Al Oído y, fue tal la polémica, que probablemente la esposa del exministro Andrés Felipe Arias no postule su nombre a la lista que, hasta el momento, será cerrada.