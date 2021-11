Ciencia de datos, Ciberseguridad, Analítica de datos en finanzas y Plataformas para procesar datos no tradicionales son los nuevos cuatro programas que estarán disponibles en la plataforma de Coursera, haciendo parte de la Facultad de Ingeniería.

Estos cuatro programas se presentarán en Español al 100% y estarán dirigidos a todo el público que cuente con un conocimiento básico en programación, tecnologías de la información y manejo de herramientas computacionales. Estos programas tienen una duración de 4 semanas aproximadamente contando con la opción de la certificación por 49 USD.

Según Rubby Casallas, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, estos programas están enfocados en temas relevantes para el mundo laboral, como ciencia de datos y ciberseguridad. “Junto con Uniandes, ya hemos llegado a más de 840.000 estudiantes en todo el mundo con sus cursos, especializaciones y títulos de alta calidad. Estas nuevas especializaciones ayudarán a más estudiantes de habla hispana a desarrollar las habilidades que necesitan para prosperar en un futuro digital”, comentó durante el evento de lanzamiento: Cerrando la brecha y transformando vidas.

Plataformas para procesar datos no tradicionales, introduce las infraestructuras, tecnologías y herramientas para resolver problemas que involucran nuevos datos no tradicionales (semiestructurados, no estructurados y georreferenciados), de manera que se procesen eficazmente y brinden información valiosa que permita a las organizaciones destacarse en el mercado.

Ciberseguridad, ofrece los fundamentos sobre seguridad en la información y seguridad en la red.

Ciencia de datos, este programa permite conocer y desarrollar las principales habilidades técnicas para aportar como miembro de un equipo en un proyecto de ciencia de datos.

Analítica de datos en Finanzas, responde al auge de las organizaciones para aplicar herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial a sus datos financieros y tomar decisiones que generen valor y reduzcan el riesgo.