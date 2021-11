Fuertes señalamientos del presidente Duque a los fallos y “fallas” de los jueces

Desde Barranquilla donde se realizó el encuentro de la Comisión de Disciplina Judicial, el presidente Iván Duque pidió que los fallos y las “fallas” de los jueces deban debatirse y citó, entre otros, la acción de tutela que frenó la eliminación de la Ley de Garantías y la sentencia del glifosato que no ha permitido a la erradicación aérea con glifosato.

“No deja de sorprender que se presenten fallos que rompen no solamente con los hilos de la jurisprudencia, sino que también contra la pirámide normativa que debe tener la sociedad. No se entiende como aparecen fallos que buscan evitar que se dé cumplimiento a una ley sancionada, claramente se pueden instaurar las demandas procedentes a los artículos y a los contenidos de normas que deben tener su curso a través de acción de tutela, pero claramente lo que no puede ser es que se haga pronunciamientos sobre normas no sancionadas”.

Agregó que “la función de un juez no es solamente la de impartir justicia, la primera responsabilidad es velar por el orden constitucional, entonces velar por la legalidad sino porque los ejes axiales tengan aplicación, en ese sentido aplicar la protección de la vida, honra y bienes, uno de las mayores amenazas es el narcotráfico, que no solo busca corromper todas las instancias de la sociedad, sino que es un combustible para grupos al margen de la ley”.