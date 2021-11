Corte Suprema llama a versión libre a Jennifer Arias

Colombia

Tras la denuncia hecha por la Universidad externado, la Sala Especial de Instrucción de Corte Suprema llamó a la presidenta de la cámara de Representantes Jennifer Arias a versión libre, dicha diligencia quedó programada para el próximo 13 de diciembre y ese mismo día en la tarde a rendir testimonio a Leydy Largo su compañera de tesis.

Mediante un comunicado, la Universidad Externado confirmó que hubo plagio en la tesis de maestría de la hoy presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias , quien de inmediato reiteró que no había cometido plagio en su tesis de grado.

“Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno. Solicito a la Universidad Externado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción. Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos”, escribió Arias en su cuenta de Twitter.