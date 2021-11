Precandidatos califican de golpe a la democracia fallo que afecta aspiración de Fajardo

En la clausura de la Cumbre de Naturgas, en Cartagena, los precandidatos presidenciales Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Óscar Iván Zuluaga se refirieron al fallo de la Contraloría sobre Hidroituango, que afecta la aspiración presidencial de Sergio Fajardo y coincidieron en calificar su eventual salida de la contienda electoral como un golpe a la democracia.

El candidato Zuluaga indicó que es necesario una mayor celeridad en las decisiones de la justicia y los entes de control en Colombia, para que no parezcan ajustadas a calendarios electorales.

“No le deseo esa circunstancia a ningún candidato ni ningún colombiano. Estar uno en una situación como la que acaba de sufrir Sergio Fajardo a mí me da dolor, porque yo lo viví en persona, después de la campaña de 2018. Y coincido en un reforma a la justicia, porque si aquí no tenemos una justicia que actúe con prontitud y que en un momento dado sus decisiones no se interpreten como si estuvieran ajustadas a calendarios electorales, sino que sea una justicia que les dé tranquilidad a todos los ciudadanos”, expresó.

A su turno, el exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, Enrique Peñalosa indicó que Fajardo actuó con honestidad y responsabilidad y que su salida de la contienda es grave para la democracia.

“Estoy absolutamente convencido de que Sergio Fajardo actuó correctamente de manera íntegra, siguiendo las recomendaciones de los mejores técnicos y me parece grave para la democracia colombiana que estas cosas pasen. Fajardo hizo lo que cualquier alcalde honesto y responsable hubiera hecho”, dijo.

Por su parte el precandidato Gutiérrez indicó que espera que Fajardo pueda resolver su situación y participar en el debate electoral. “Yo espero que Sergio Fajardo pueda continuar con su candidatura presidencial por el bien de él y de la democracia. Ojalá eso se pueda dar”, expresó.

Los tres aspirantes coincidieron en que es urgente terminar las obras de Hidroituango para evitar el riesgo energético, ya que ese sistema suministrará el 17% de la energía del país, y las eventuales afectaciones a las comunidades que habitan aguas abajo.