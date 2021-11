Julio Sánchez Cristo DJ: Especial de música clásica en contemporánea

Este 27 de noviembre, Julio Sánchez Cristo DJ le trae una selección de las mejores canciones de la música clásica en contemporánea.

PRIMERA HORA

Sonido bestial - Richie Ray & Bobby Cruz

12 Études,op 10:No.12 in C Minor - Frédéric Chopin

Exit music - Radiohead

Preludio nº 4 en E menor - Frédéric Chopin

Alejandro - Lady Gaga

Csárdás - Vittorio Monti

Ave Maria - Beyoncé

Ave Maria, Op. 52, No 6, D. 839 - Franz Schubert

Because - The Beatles

Moonlight sonata - Ludwig van Beethoven

SEGUNDA HORA

Lady lynda - The Beach Boys

Jesu, joy of mans desiring - Johann Sebastian Bach

La negra no quiere - Grupo Niche

Invención a dos voces No. 13 en la menor, bwv 784 - Johann Sebastian Bach

I belong to you - Muse

Mon cœur s’ouvre à ta voix - Maria Callas

My reverie - Ella Fitzgerald

Rêverie, L. 68: Rêverie - Claude Debussy

Someone to call my lover - Janet Jackson

Gymnopédie No. 1 - Erik Satie

It´s a hard life - Queen

Pagliacci / Act 1: Vesti la giubba - Ruggero Leoncavallo

TERCERA HORA

Could it be magic - Barry Manilow

24, Préludes, Op.28:20 in C Minor - Frédéric Chopin

I can - Nas

Für Elise - Ludwig van Beethoven

Go west - Pet Shop Boys

Canon en Re Mayor, P. 37: I. Canon - Johann Pachelbel

This night - Billy Joel

Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13 - Ludwig Van Beethoven

Annie´s song - John Denver

Symphony 5. 2 - Piotr Ilich Chaikovski

Can’t help falling in love - Elvis Presley

Plaisir D´Amour - Jean-Paul-Égide Martini