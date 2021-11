‘La Segura’ tiene el 30% de sus glúteos comprometidos a causa de biopolímeros

En el 2020, Natalia Segura, más conocida en redes sociales como ‘La Segura’ reveló a todos sus seguidores que tiene biopolímeros en sus glúteos, entendiendo que en algún momento se los tenían que retirar.

Luego de varios meses y distintos exámenes, la influencer caleña publicó varias historias en su cuenta de Instagram, en las cuales compartió los resultados de unos exámenes médicos que se practicó.

“Ayer estuve donde un especialista muy teso en cuestiones de biopolímeros, me revisó la resonancia, la lectura de la resonancia de los glúteos y gracias a Dios solamente tengo comprometido el 30% del músculo de glúteo mayor”, explicó ‘La Segura’.

“No tengo el color de la piel distinto, no me ha hecho necrosis, no tengo piel muerta, la piel de mis glúteos está en perfecto estado”, agregó la caleña, que tomó como positiva la noticia, pues cree que pudo ser peor el resultado de los exámenes.

Asimismo, contó que los biopolímeros, afortunadamente, no han pasado a ninguna otra zona riesgosa del cuerpo como la columna o huesos de piernas o cadera.

Pese a esto, la influenciadora, por orden médica, tendrá que retirar la sustancia dañina.