En Montería pareja de universitarios muere en accidente de tránsito

Como Rafael Pastrana y Karol Juliana Patrón Novoa, ambos de 17 años de edad y estudiantes de medicina, fueron identificados los jóvenes que perdieron la vida en trágico accidente ocurrido en Montería.

El lamentablemente hecho se presentó la tarde del domingo 28 de noviembre, cuando la pareja de novios se movilizaba en una motocicleta, en una de las vías principales de la segunda etapa de la Urbanización Vallejo, en la margen occidental de Montería.

El accidente que quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, se observa a los jóvenes movilizarse a gran velocidad y sin elementos de protección, cuando otro motociclista se les atravesó sobre la marcha y al tratar de esquivarlo, el joven pierde el control de la motocicleta y choca contra un poste de energía.

Según las primeras versiones, Rafael, quien residían en el barrio Mocarí, se encontraba visitando a su novia, le prestó la moto al padre de la joven para dar una vuelta, y se voló la señal de pare, debido al impacto Pastrana fue expulsado de la moto, chocando contra un poste, lo que le provocó la muerte inmediata.

Sobre la joven Karol Patrón Novoa, se supo que quedó gravemente herida, por lo que fue trasladada a una clínica en la ciudad, pero lamentablemente falleció pasada la 1:00 de la madrugada de este lunes 29 de noviembre.

Las autoridades investigan las causas que provocaron este accidente de tránsito que cobró la vida de jóvenes que iniciaban su carrera profesional.

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Wilson Montenegro, lamentó la muerte de la joven pareja e invitó a los ciudadanos a conducir con mayor precaución, respetar las señales de tránsito y tener los documentos al día.



“Tenemos un total de 114 muertes en accidentes de tránsito. En lesionados ya llevamos 611. No solamente es un tema de Policía o de las autoridades, necesitamos la conciencia de la ciudadanía. La gente no respeta las señales de tránsito, no portan los documentos, no portan los elementos de seguridad, se pasan el semáforo en rojo”, dijo el coronel Montenegro.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, este año en la jurisdicción metropolitana que comprende los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Pelayo y San Carlos, ya son más de 140 las personas que han fallecidos en accidentes viales.