“Soy un enamorado de Colombia”: Pékerman en su presentación con Venezuela

Este martes 30 de noviembre la Federación Venezolana de Fútbol les adelantó la Navidad a los aficionados en su país con la presentación de José Néstor Pékerman como nuevo entrenador de la ‘vinotinto’.

La contratación del DT argentino se da luego de que Venezuela esté a un paso de quedar matemáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial de Catar 2022, pues está última en la tabla con 7 puntos y solo 12 por disputar.

En medio de su presentación, Pékerman se acordó de los colombianos, personas por las que, según sus declaraciones, tiene un afecto especial luego de sus 8 años al mando de la Tricolor.

“Tengo que ser como soy, sincero, franco y soy un enamorado de Colombia. Sigo con el corazón de los colombianos porque así me brindo yo y espero que sea en Venezuela igual”, dijo.

“No puedo comparar desde el afecto ni la parte humana porque tengo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia. Cuando me fui de ese país dije que nunca iba a hablar del porqué me iba, no me parece que se pueda decir en este momento. Mi agradecimiento con los jugadores y la Selección”, agregó.

En su paso como DT de Colombia, Pékerman llevó a Colombia a dos mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.