Muchos quisieran que llegáramos solamente los angelitos al poder: Gustavo Bolívar

En diálogo con La W, los senadores Gustavo Bolívar y Aída Avella hablaron sobre la polémica por el posible ingreso del exgobernador Luis Pérez al Pacto Histórico.

En primer lugar, Bolívar aseguró que Gustavo Petro fue claro en decir que solos no podrán ganar la Presidencia de la República.

“La instrucción fue: vamos a conquistar el voto liberal porque es el discurso de Gustavo Petro, es muy cercano al liberalismo, es traído a la modernidad de Alfonso López Pumarejo”, dijo.

Y admitió que muchos militantes están molestos porque asocian a Pérez con la Operación Orión y dicen que él la justificó.

“Pero lo cierto es que ningún partido ha ganado el poder solo, ni siquiera Uribe en su mejor momento solo pudo llegar al poder. Esas adhesiones, que no sé si esté determinada, causan tanto escozor en muchas personas que quisieran que llegáramos solamente los angelitos al poder, pero es muy difícil hacerlo así” señaló.

Por su parte, Avella se opuso a que Pérez haga parte de la coalición de izquierda.

“Yo no me puedo olvidar porque no solamente mi partido ha sido víctima, sino muchas personas sobre todo en Antioquia fueron víctimas de la Operación Orión y esas son cosas en la historia que a lo mejor algunos se olvidan, pero a otros nos es muy difícil cuando estuvieron de por medio personas allegadas al partido y defensores de derechos humanos”, puntualizó.

Además, recordó que hay muchos ciudadanos que aún siguen buscando a sus seres queridos.