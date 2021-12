Quisiera que estuvieran aquí: Ingrid Betancourt a Margarita Rosa y Francia Márquez

A través de un video, Ingrid Betancourt les envió un mensaje a Margarita Rosa de Francisco y a Francia Márquez, y les expresó su deseo de que participen en la Coalición Centro Esperanza.

Y luego de la polémica por el acercamiento del exgobernador Luis Pérez al Pacto Histórico, Betancourt admitió que también se ha tenido que tragar muchos sapos en la política y que justamente está en esa alianza de centro para no tener que hacerlo más.

“Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos, aquí hay gente buena como ustedes dos, con ganas de cambiar el país, con fe, con esperanza”, dijo.

Y concluyó señalando: “cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí, de este lado de la lucha”.