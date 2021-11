Beto Coral estaría dispuesto a reunirse con Álvaro Uribe

En Sigue La W estuvieron Isabel Cristina Zuleta, candidata al Senado por el Pacto Histórico y Beto Coral, precandidato a la Cámara en el exterior por el mismo partido, para hablar acerca de la polémica que ha generado la posible adhesión del exgobernador de Antioquia Luis Pérez a este movimiento político.

A medida que iba avanzando la entrevista, Andrea Díaz, periodista integrante del programa, le preguntó al Coral, quien también es activista en redes sociales, que, si estaban dispuestos a reunirse con Pérez, porque no hacían lo mismo con Sergio Fajardo, a lo que él respondió: “es porque Fajardo no quiere básicamente”.

Sin embargo, el activista Coral dejó ver que está abierto a hablar con los que sean, hasta con el expresidente Álvaro Uribe, a quien ha criticado constantemente, siempre y cuando él estuviera dispuesto a cambiar su manera de hacer política.

“Fajardo no quiere sentarse con nadie, es más, hágame la pregunta con Uribe, si yo me sentaría algún día con Uribe, por supuesto que sí, pero pregúntese si él quiere, no quiere, porque le interesa seguir con su política de guerra y seguir sumiendo a este país en esta crisis social y económica con su modelo nefasto”, señaló.