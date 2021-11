“Para que voy más al Congreso si el 50% del país me odia”: Paloma Valencia

La senadora Paloma Valencia es una de las congresistas uribistas con mayor resonancia dentro de la opinión pública debido a sus posturas, su carácter y su particular admiración hacia Álvaro Uribe que la ha llevado, incluso, a tener cuadros con la imagen del expresidente.

La congresista ha sido una de las más fieles escuderas del partido dentro del Congreso y ha sabido atacar también a la oposición con contundentes golpes como cuando reveló en la plenaria el polémico video en el que se le ve al senador Gustavo Petro recibir dinero en bolsas, lo que puso la imagen del líder de la Colombia Humana en tela de juicio.

Ahora, Paloma Valencia, después de tantos años en el congreso dando la pelea a favor de su partido y de lo que ella considera es lo mejor para los colombianos, se replantea la opción de continuar en el Congreso.

Así lo dejo entrever la senadora en un conversatorio realizado en el programa Hora 20 de Caracol Radio sobre las coaliciones políticas de cara a las elecciones del 2022. Todo comenzó cuando comenzaron a hablar acerca de la participación de la mujer en estas alianzas.

Angélica Lozano, una de las invitadas al programa, señaló que no se trata de buscar a una mujer solo por mostrar que hay inclusión, sin importar su experiencia y preparación: “Se necesitan mujeres y hombres competitivos, con trayectoria para gobernar, y yo prefiero asumir esta realidad de la falta de una mujer compitiendo hoy, que buscar una amiga sin ninguna preparación o capacidad real”.

Una vez se expresó la congresista del Partido Verde, Paloma Valencia complementó su postura: “Si da tristeza lo difícil que es la política para la mujer en este país. Colombia todavía le falta apoyar mucho más a las mujeres, ser mujer en política es dificilísimo por los horarios, por el trato, por lo duro que le dan a uno la opinión pública y los medios”.

Luego de esto, Paloma Valencia reveló que está pensando seriamente si continuar en el Congreso: “Alguien me decía el otro día “Paloma como que estás pensando no ir más al congreso” y yo le decía, pero para que voy más al Congreso si yo no hago más que trabajar y matarme y el 50% del país me odia y no odian a los congresistas corruptos y yo creo que esto tiene que ver con lo duro que son los juicios para las mujeres en la política”.

“A veces lo que yo siento es que uno trabajando como trabaja, los congresistas que son estudiosos y que se leen todos los proyectos somos poquitos, y uno ve esa imagen negativa frente a uno y uno dice claramente estoy en el lugar equivocado, porque ante tanto congresista que no hace nada y no rinde, que roba, y el malo es uno, me hace pensar que debo reubicarme de otra manera en la política”, concluyó.