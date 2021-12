Nombran investigador de Jennifer Arias en Comisión de Ética y se declara impedido

Hoy se metió en “Kamila de 11 varas” la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista porque parece que el caso de Jennifer Arias, por el presunto plagio en su tesis de maestría, se demorará un poco más de lo pensado.

Luego de que la oposición radicara una queja contra la presidenta, como aquí lo anticipamos, ya se designó al representante a la Cámara que deberá investigarla y se trata del congresista liberal Crisanto Pisso.

Sin embargo, supimos que él se declaró impedido porque en una plenaria apoyó una proposición para que no se revocara la elección de Jennifer Arias como presidenta de la corporación, es decir que tomó partido.

Ahora los integrantes de la Comisión de Ética deberán votar si aceptan o no el impedimento, pero hay dos factores que podrían dilatar la discusión.

El primero es que el Congreso entró en su recta final y la presidenta de la Cámara ya anunció que en las próximas semanas no habrá más comisiones porque se citará a plenarias en horas de la mañana, de hecho esta miércoles está agendada desde las 9:00 a.m.

Aún así, varias fuentes nos dicen que pedirán una excepción para que la Comisión de Ética pueda sesionar, así sea el viernes. Pero la otra preocupación es que los congresistas están en plena campaña y suelen viajar a las regiones a finales de semana, por lo que no sería fácil conformar el quórum. Y si no hay quórum, no hay decisión.

Así que ya veremos si se logran sortear estos obstáculos y se designa al instructor ponente de la investigación contra Jennifer Arias.