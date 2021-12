Antes de finalizar el año, accionistas de ISA recibirán segundo pago de dividendos

Desde ISA se informó que, según lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas la cual se llevó a cabo pasado 26 de marzo, se realizará el segundo desembolso de dividendos por un valor total de 721.652 millones de pesos para las 1.107.677.894 acciones ordinarias en circulación antes del 14 de diciembre de este año.

La compañía dejó en claro que “tendrán derecho a su pago quienes figuren como titulares de sus acciones antes del 7 de diciembre de 2021, fecha en la que comienza el periodo ex dividendo y que se extiende hasta el 13 del mismo mes”.

Por otro lado, ISA expuso que el dividendo aprobado por la Asamblea tuvo el mayor incremento en su historia, un 93% respecto al año anterior, lo que corresponde al 70% de la utilidad neta del año 2020.

Finalmente, se informó que el dinero correspondiente a los dividendos no reclamados, no generan ningún rendimiento o interés, por lo que se recomendó a los accionistas no dejarlos acumular y reclamarlos en las fechas establecidas para el pago.