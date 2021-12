“Tarde o temprano todo sale a la luz”: jugador de Llaneros rompió el silencio

Llaneros vs. Unión Magdalena / Dimayor

La polémica en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena ha trascendido al ámbito internacional luego de que diferentes medios del mundo señalaran este suceso como una “vergüenza” para el fútbol colombiano.

Fue tanta la controversia que periodistas y seguidores del Fútbol Profesional Colombiano volvieron tendencia el hecho, pues vieron cómo los jugadores de Llaneros dejaron marcar al ‘Ciclón Bananero’ el gol en el último minuto.

Ante esto, el jugador de Llaneros Manuel González rompió el silencio a través de su cuenta de Facebook, en la que explicó que él no ha recibido dinero.

“No he recibido ni un peso y tampoco recibiré ni aceptaré por lo sucedido en el día de ayer. Soy futbolista, pero antes de serlo soy una persona que intenta ser integra y correcta, y no vendo mis principios ni mis valores”, señaló.

Asimismo, se mostró dolido porque a él y sus compañeros los llamaron “vendidos”, pero se mostró reflexivo y entendió el enojo de la hinchada y de los aficionados del fútbol.

“‘Vendidos’ es lo primero y único que nos dicen, junto con otras palabras de mayor calibre. Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera”, escribió.

Además, aseguró que no revelara lo que pasó, pero enfatizó en que “tarde o temprano todo sale a la luz”

“No vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente llanera que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que ¡no es así!”, contó.

Finalmente, expresó: “no me vendí y no me venderé jamás”.