La pesista colombiana Manuela Berrío consiguió 3 medallas en el campeonato Mundial de halterofilia 2021

Tras sumar en el total olímpico 170 kilogramos con un arranque de 75 kg y envión en dos tiempos de 95 kg, la deportista vallecaucana Manuela Berrío le dio a Colombia la primera medalla de mayores en el levantamiento de pesas. A Berrío le arrebató el oro la halterófila tailandesa Thanyathon Sukcharoen, con 172 kg (77+95), mientras que el bronce de la competición le fue otorgado a la deportista turca, Saziye Erdogan, con 169 kg (76+93).

Manuela Berrío habló con La Hora del Regreso sobre este logro y se refirió especialmente a los comienzos de su carrera: “Mis padres también estuvieron en pesas y toda la vida he conocido el deporte, pero cuando era niña a mí me daba pereza, así que hice gimnasia, natación, monté bicicleta, en fin; un día mi madre dijo que quería empezar un club de levantamiento de pesas femenino, así que ella me llevaba a su trabajo y un día, jugando, terminé levantando pesas y descubrí que tenía talento, que era muy buena y me enamoré de competir”.

Además, señaló que lo que la enamoró de esta disciplina fue el espíritu competitivo: “me fui para una competencia donde quedé de tercera y dije “Hasta que no quede de primera en todas las competencias, no paro” y ya llevo 12 años”.

También se refirió a su preparación: “Mi preparación fue bastante larga, vengo de un dolor que me sacó del mundial del 2019, entré en depresión, estaba muy triste y no quería seguir entrenando. Tuve que empezar de cero y pensar en que había posibilidad para volver a podio, pero lo más difícil era volver a creer”.

Berrío sumó una medalla de bronce en el arranque, una de oro en la envión y una de plata en el total en la categoría de los -45 kilogramos. La marca de Manuela pudo llegar a ser superior si no hubiese errado en 77 y 78 kilogramos en la primera modalidad y dos veces con 98 en la segunda. En el segundo día de competencias, Manuela conquistó la medalla de bronce en el arranque, después de levantar 75kg en su primer intento; sus otros dos intentos fueron nulos, por lo que la posicionó en el tercer lugar.