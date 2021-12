Comisión de Acusación de la Cámara archiva investigación sobre la ‘Ñeñepolítica’

Colombia

Con 12 votos por el ‘Sí’ y 2 por el ‘No’, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes archivó el caso contra el presidente Iván Duque por la ‘Ñeñepolítica’.

Minutos antes, el representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, pidió suspender la votación, sin embargo, no fue apoyado.

“Y esto lo archivaron con todo tipo de irregularidades, jugaditas, triquiñuelas, para que efectivamente este caso no continuara. No se hizo una investigación profunda, no se citó y no se hizo todo un análisis riguroso frente a las pruebas que había en este momento, así que es lamentable”, dijo el congresista.

Y aunque este miércoles el senador Gustavo Petro recusó al representante investigador, Óscar Villamizar, por hacer parte del Centro Democrático y no tener imparcialidad, el congresista respondió que esto no cumple con los requisitos de ley para ser catalogado como una recusación.

“Se da por recibido en la comisión cuando ya se había abierto el debate del expediente”, le dijo a La W.

El investigador también aseguró que hizo un trabajo juicio y solicitó las pruebas respectivas.