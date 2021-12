Exdirector del DAS de Antioquia asegura que fue un “idiota útil” durante exterminio de la UP

Bogotá, 29 de octubre de 2018. Conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica que se realizó en la Plaza de Bolívar, en la cual las familias y compañeros de la UP hicieron participación dejando una flor en las sillas vacías de las víctimas. (Colprensa - Sergio Acero)

Ante la JEP continúa rindiendo versión voluntaria el exdirector del DAS Antioquia, José del Carmen Mansilla, dentro del caso 06 que tiene que ver con la victimización de miembros de la Unión Patriótica. Sin embargo, este hombre de 81 años reitera a lo largo de su interrogatorio que no recuerda todo lo qué pasó, que puso ser un ‘idiota útil’ al servicio del DAS, entre otros aspectos que no convencen a las víctimas, mientras que la JEP reveló que la elaboración de los kardex y seguimientos a los miembros de la UP y el Partido Comunista se hacían por lo menos desde 1972, muchos de ellos y que aparecieron en las carpetas clasificadas del organismo de inteligencia, fueron asesinados.