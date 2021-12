Senadora Paola Holguín exige que Catherine Juvinao se retracte

La senadora Paola Holguín pidió más rigurosidad y menos afán electoral a la investigadora Catherine Juvinao por la investigación ‘Los vagos de zoom’, en la que se encabezaba el ranking la senadora.

La congresista del Centro Democrático salió en distintos medios a desmentir el documento y anexó todas las constancias de su presencia en la comisión segunda y en la plenaria. También recordó que, por aforo exigido en el Congreso, muchas veces sesiona desde su oficina en la misma corporación.

“En mi respuesta al derecho de petición a la doctora Catherine Juvinao, le solicito que rectifique. Si no lo hace, buscaré la medida legal para que lo haga. Desde que asumí la presidencia de la Comisión Segunda he asistido de manera presencial (…) No es una buena manera de hacer campaña atacar con mentiras y sin investigación rigurosa, si la estrategia era hacer un escandalo para ser candidata, no es un buen comienzo. Yo siempre he dicho como uno hace campaña gobierna”, señaló la senadora Paola Holguín.

¿Qué responde Catherine Juvinao?

En primicia, Al Oído conoció que la activista no se retractará porque justamente en la respuesta que presenta la senadora Holguín le dan la razón a lo que justamente es la denuncia.

“En la respuesta dada por la senadora Holguín, reconoce que empezó asistir de forma presencial al Capitolio hasta julio del 2021, cuando la denuncia ‘Los vagos del zoom’ es de la legislatura pasada y que comprende al periodo de julio 2020 a julio 2021. La senadora asistía a todo tipo de eventos, excepto al Capitolio. Sería el colmo que en la legislatura en curso no estuviera asistiendo de forma presencial”, puntualizó Juvinao.

Adjuntamos audio de lo dicho por la activista Catherine Juvinao.