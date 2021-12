“César Gaviria ha deteriorado su imagen por su actuar político”: Sergio Fajardo

En diálogo con la W Radio, el precandidato presidencial Sergio Fajardo se refirió a la relación que tiene con el expresidente César Gaviria y señaló que es de “respeto y gratitud”, pero reveló que él no permitió la unión con Humberto de la Calle para las elecciones del 2018.

“En las elecciones del 2018 nos encontramos, estábamos en una confrontación política, la Ola Verde, que es de la que yo vengo, es alternativa y no tiene nada que ver con el Partido Liberal… En noviembre, antes de las elecciones, el partido Liberal hizo una consulta interna y sacó a Humberto de la Calle como candidato presidencial y en unas de esas discusiones yo dije “Unámonos con De la Calle”, pero el expresidente César Gaviria en ese momento no dejó que nos uniéramos”, contó.

La gratitud de Fajardo hacía Gaviria se dio porque el expresidente lo ayudó a conseguir trabajo una vez terminara su mandato como alcalde de Medellín: “Él (Gaviria) me dijo “qué va a hacer cuando terminé su alcaldía” y le dije que no sabía, entonces me recomendó dictar conferencias y gracias a él me abrí en un mundo que no conocía, entonces tengo respeto y gratitud por el señor Gaviria”.

Por último, concluyó: “Gaviria es una persona que fue muy importante en Colombia, pero ha deteriorado su imagen como estadista y como persona, con una importancia extraordinaria para este país; era un señor para que tuviera todos los méritos, pero su actuar político ha deteriorado su imagen”.