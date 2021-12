Así fue la entrega de dos apartamentos a dos oyentes de W Radio por Amarilo

Colombia

El pasado 14 de diciembre, Amarilo y W Radio se unieron una vez más para hacer entrega de un apartamento a una familia de bajos recursos. Sin embargo, en esta ocasión, la entrega se hizo por partida doble.

En esta oportunidad, el inmueble vale más de 86 millones de pesos, los gastos de escrituración son de 3′2000.000 pesos y los acabados serán por más de 13 millones de pesos.

Por medio de la campaña con Amarilo se entregó un apto (Ganadora Ruby Daza) y se entregó otro apto que lo pagó una oyente que vive en Estados Unidos ( ganadora Lucia Machado)

Según Roberto Moreno, presidente de Amarilo, las historias fueron postuladas a través de la página de la constructora hasta el pasado 28 de noviembre y el ganador fue anunciado este 10 de diciembre como un regalo de Navidad.

Así, la primera oyente en recibir una casa como regalo de Navidad fue Ruby Díaz, quien trabaja como guardia de seguridad para Luis Carlos Caballero, la persona que la postuló para este premio. La segunda ganadora de una casa de Amarilo, por un valor de 140 millones de pesos y que fue pagado por una oyente que vive en Estados Unidos, fue Lucía Machado, quien trabajaba como independiente para sostener a su familia y padece secuelas de poliomielitis. Por ese motivo, sufre de una displasia de cadera en su pierna derecha.

“Estoy muy agradecida con Amarilo y quienes hicieron esto posible. Estoy sin palabras, es muy hermoso, tengo una felicidad inmensa (…) estoy que salgo del cuerpo”, indicó Díaz en diálogo con La W.

Machado, quien no tenía nevera ni lavadora en su anterior casa, expresó: “En mi vida, nunca creí tener un apartamento así. Estoy que no me cambio por nada, todo está muy lindo. Que Dios los bendiga”.

A su vez, Andrés Orozco, vicepresidente de Amarilo, se pronunció sobre este propósito social que asumen cada año para beneficiar a una familia de escasos recursos: “Para Amarilo es muy gratificante, porque cada año nos sorprendemos con grandes historias de personas de buen corazón que buscan construir un mejor país y beneficiar a quienes más lo necesitan. Buscamos cumplirles un sueño”.

Este es el apartamento entregado por Amarilo a través de W Radio:

