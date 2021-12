Le robaron el carro a la presentadora Mabel Kremer: “no puedo creer que me esté pasando esto”

Un lamentable episodio vivió la presentadora y actriz Mabel Kremer en un Centro Comercial de Cali cuando fue a recoger un computador y es que, cuando se bajó del vehículo a hacer su diligencia y volvió por él, se lo habían robado.

“Tristemente les tengo que contar que me acaban de robar mi carro aquí parqueado en frente del Centro Comercial La Pasarela”, comentó la mujer en un video que publicó en redes sociales.

Mabel contó lo ocurrido y le pidió ayuda a sus seguidores: “Me bajé al centro comercial a recoger un computador que se me habían robado y cuando salí se lo habían robado, así qué la placa es TMT 428, es una Ford Escape plateada por si la ven rodar por aquí me lo hagan saber por este medio.

“Estoy muy triste porque, además, tenía todos los regalitos de Navidad adentro; no puedo creer que me esté pasando esto, pero me está pasando, en fin, si me pueden ayudar, se los agradezco”, concluyó Kremer.

En una publicación que hizo en su Instagram agradeció a quienes han sido solidarios con ella y añadió: “afortunadamente fue una pérdida material, tenemos la vida, el amor de los colegas, la familia y los amigos para seguir adelante”.