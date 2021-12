Alojarse en un crucero sería seguro frente a la llegada de la variante ómicron

La industria del turismo es uno de los sectores que ha afrontado devastadoras consecuencias por la pandemia del COVID-19. Con la aparición de la variante ómicron se puso en jaque los viajes en crucero, pues por ejemplo solo en Estados Unidos los vuelos fueron cancelados ante la preocupación en el aumento de contagios.

Stewart Chiron, un experto en cruceros y fundador de “The Leisure Pros”, habló en La W sobre la situación de los cruceros y su panorama en el mundo. Según él, hacer turismo en altamar podría ser más seguro que alojarse en un hotel.

De acuerdo a su experiencia, respondió si es necesario que ante la aparición de una nueva variante se reestructuren los viajes en barco. “No creo que eso vaya a pasar, la industria está experimentado unas reservas bastante altas, están adelantados y muy superiores a las cifras frente a 2019″, indicó.

Sobre la aparición de casos positivos o un brote de COVID-19 con la variante ómicron, indicó que son menores a los de otros que podrían ocurrir en el sector turismo. “El número de casos en cruceros dista de los que ocurren en tierra y en comparación al numero de pasajeros es menor”, aseguró Chiron.

En la conversación también se refirió sobre las posibilidades de tocar puerto en un viaje. “Es secundario bajarse en los puertos, las personas pagan por viajar en un crucero”, manifestó Chiron.

Las posibilidades de actividades de entretenimiento también estarían limitadas. Desde su experiencia, aseguró que podrían realizarse en un puerto con personas, por ejemplo, vacunadas.

El experto también indicó que las dificultades en entornos como las piscinas pueden ser menores. “Las piscinas en los cruceros se filtran todos los días, no tienen problemas de limpieza y en los barcos que he estado, 288 aproximadamente, no he visto problemas”, dijo.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Stewart Chiron, un experto en cruceros