TO 10: Siempre lo digo y no lo cumplo

TOP 10:

Después de una fiesta de 3 días, sin dormir ni parar de bailar siempre nos prometemos y decimos: no vuelvo a tomar.. y el fin de semana siguiente... ya estamos destapando la primera cerveza. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 9:

Cuando diciembre se acaba y estamos cansados de comer buñuelos, natilla, tamales y lechona y pesamos 3 kilos más...decimos, ‘que ahora si empiece la dieta’, hasta que se nos atraviesa una hamburguesa doble carne con queso, tocineta y papas agrandas. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 8:

Cuando me propongo no posponer nunca más la alarma y más bien levantarme a la primera vez que suena... al otro día digo: ay es que son tan ricos esos 5 minuticos más, debajo de las cobijas, calientico... mañana si de una me paro. mmm no pasa. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 7:

El deporte y el ejercicio es salud, por eso todos los días prometo levantarme a hacer ejercicio, a bajar los gorditos de la espalda, pero AGH... siempre se me atraviesa primero el pan, el queso, el jamón y pues ya qué... toca desayunar y posponer el ejercicio para cuando nada de eso se me atraviese antes. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 6:

Esa mala costumbre de dejar que el tanque de la gasolina se desocupe para ir a echar más cuando ya estoy andando con la reserva no puede seguir así, no se puede vivir al límite... me propongo no dejarlo bajar de la mitad del tanque y siempre que voy a ver ya esta el botón rojo alumbrando. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 5:

Siempre que llego tarde a algún lado me prometo que de ese momento en adelante saldré 2 horas antes de las citas para llegar temprano, hasta adelanto el reloj para que no me coja la noche, pero es que si uno se pone a pensar, ese tiempo se usa mejor debajo de las cobijas y más bien sigo llegando tarde. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 4:

Ahorrar ahorrar... todos los días me prometo ahorrar, no gastar en cosas que no necesito. Pero parece que me diera alergia tener plata quieta en la cuenta... termino comprándome el molino de estrellitas para hacer arepas, las pantuflas que alumbran en la oscuridad y la olla que le saca espuma al milo. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 3:

Esa costumbre de acostarse a las 3am por estar viendo videos en YouTube no puede continuar por eso me prometo que no volveré a dormir con el celular en el cuarto pero cuando voy a dejarlo en la mesa de afuera, mi amigo me manda el video de cómo hacer papas fritas con forma de pulpo, me entretengo y termino con el celular en la cama viéndolo. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 2:

Cuando mi ex me terminó yo me prometí no volverla a llamar ni buscar, borré su teléfono, la bloqueé de todas las redes pero borracho siempre la llamo porque me sé el número de memoria. Siempre lo digo y no cumplo!

TOP 1:

Todos los días me levanto prometiendo que voy a dejar de decir groserías, que eso se oye muy feo, pero justo después de prometérmelo me pego en el dedo chiquito del pie con el borde de la cama y se me sale otro gran JUEERP&@$ jajaja . La vida es un sabotaje. Siempre lo digo y no cumplo!