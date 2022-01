Prohíben eventos masivos en Cali por cuarto pico de la pandemia

Ante el aumento de casos diarios de COVID-19 y la alta transmisión del virus en Cali, la alcaldía estableció nuevas medidas que incluyen la prohibición de conciertos y cualquier evento masivo en la ciudad durante las próximas dos semanas.

El alcalde Jorge Iván Ospina anunció que también se limitará el aforo de los establecimientos nocturnos al 50% e igualmente se ordenará la operación de los mismos hasta las 3:00 a.m.

“Ellos deben de saber que ya no podrán estar abiertos hasta las 5:00 am sino hasta las 3:00 am con un aforo del 50% y por supuesto pidiéndole a todos el carné de vacunación contra COVID”, dijo el mandatario.

El paquete de medidas incluye jornadas especiales de vacunación al personal educativo. Además, Ospina le pidió al Ministerio de Educación que recomiende a los colegios privados de Cali aplazar el inicio de clases presenciales dos semanas.

Pese a que la ciudad enfrenta el cuarto pico de la pandemia, el mandatario local descartó que se vaya a establecer una nueva cuarentena o que se implementen restricciones en la movilidad de los ciudadanos.