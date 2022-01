TOP 10:

Me reservo el derecho de admisión cuando.. le digo, “Y si salimos a dar una vuelta”, y me responde “¿A qué restaurante me vas a invitar?”. Nooo, era una vuelta, no una echada de perros.

TOP 9:

Me reservo el derecho de admisión cuando mi mejor amiga llega a mi fiesta de cumpleaños de la mano de mi ex.

TOP 8:

Me reservo el derecho de admisión cuando... mi amigo se va a subir al carro con la olla llena de tamales y un paquete de mandarinas

TOP 7:

Me reservo el derecho de admisión cuando antes de llegar a la discoteca mi amigo me dice que no tiene plata pero que tiene toda la actitud... que si lo puedo invitar a los tragos, la entrada y el taxi y de pronto la residencia al final.

TOP 6:

Me reservo el derecho de admisión cuando mi amigo llega a mi casa a ver el partido de la selección con la camiseta de Colombia y encima la corbata y la chaqueta de paño. Así no, por favor.

TOP 5:

Me reservo el derecho de admisión cuando me doy cuenta de que esa camisa es puro ‘wonderbra’ y esa cola es puro calzón con relleno. No le mientan al país!

TOP 4:

Me reservo el derecho de admisión cuando alguien al dar la mano para saludar no la aprieta. Saluda con la mano blandita. Esa gente que se tome la sopa y apriete duro la mano, con carácter, con emoción. Como si estuviera feliz de conocerme! jaja

TOP 3:

Me reservo el derecho de admisión cuando en el bus alguien pone música en su celular sin audífonos a todo volumen como si todos quisiéramos oír sus melodías llaneras. Hombre, respete.

TOP 2:

Me reservo el derecho de admisión cuando alguien dice que le encanta la changua, la lengua en salsa o el hígado encebollado.

TOP 1:

Me reservo el derecho de admisión cuando alguien no se digna a dar paso en el carro cuando le ponen la direccional y al contrario acelera.