En plena temporada de vacaciones, Check Mig dejó de funcionar

Colombia

En esta época de inicio de año son miles los turistas extranjeros y nacionales que quieren ingresar y salir del país. Sin embargo, antes de poder tener unas buenas vacaciones o tiempo de trabajo se debe hacer el control migratorio que va de la mano del registro a través de Check Mig.

Check Mig es una herramienta tecnológica que permite cargar la información del viajero para que sea mucho más ágil el procedimiento para el ingreso y salida de los viajeros del país, y actualmente presenta fallas que están generando varios problemas.

Ese es el caso de Cindy Pérez una colombiana que se encuentra en Miami y que perdió su vuelo ya que la aplicación al no funcionar no le permitió registrar su vuelo, razón por la que trino: “Perdí mi vuelo Miami- Houston- Bogotá. Estoy con dos chiquitos de 2 y 5 años y definitivamente no pude ingresar porque la aerolínea me pide este procedimiento y ellos no tienen la culpa es la exigencia que hay. Intente hacerlo desde ayer pero fue imposible”.

Diana también vivió el mismo problema pero desde Madrid, donde más de una docena de personas han presentado este inconveniente, ya que no pudo ingresar el número del vuelo. Por esto, según Diana tuvieron que sacar fotocopias para constatar sus datos con el objetivo de abordar el vuelo.

Igualmente, varias personas han registrado a través de sus redes sociales que han perdido sus vuelos en diferentes partes del mundo como consecuencia de las fallas de esta aplicación.

Estamos atrapados en Madrid, la app no reconoce los vuelos @MigracionCol — Carol Tamayo (@caroltamayo12) January 7, 2022

La aplicación no reconoce número de vuelo para ingreso al país. Por favor, ayuda, se van a perder los vuelos. @WRadioColombia. #HastaCuando — Andrés Ortega (@AndrsFernandoO3) January 7, 2022