Se acabó el rastreo de casos positivos de COVID-19 por el colapso sanitario en España

Las autoridades sanitarias de España confirmaron nuevas medidas para contener la emergencia de la nueva ola de contagios de COVID-19 con la llegada de la variante ómicron. Por eso se ordenó el fin de rastreo a casos positivos y se recomendó a los ciudadanos tomar medicamentos en casa ante síntomas leves.

De acuerdo con un comunicado del Sistema Nacional de Salud, deben enfocar las acciones del personal sanitario ante casos de emergencia por el colapso en los servicios. “Se hace necesario reconducir las actuaciones a los aspectos prioritarios y más necesarios para el control de la transmisión, con foco en la protección de aquellos más vulnerables”, aseguraron.

La recomendación es que aquellos que presenten síntomas leves traten la infección en casa. Solo en casos graves se debe acudir a servicios de urgencias o de lo contrario mantener el aislamiento.

En cuanto al rastreo, se ordenó suspender las llamadas telefónicas para hacer seguimiento a los contagiados por COVID-19, tal y como se hacía al principio de la pandemia, mientras que son los mismos positivos quienes informarán a sus familiares y amigos sobre su estado de salud.

El Ministerio de Sanidad reveló que solo se hará un rastreo a aquellas personas que están en entornos vulnerables como hogares para adultos, centros penitenciarios, mayores de 70 años, mujeres embarazadas y los que no se han vacunado contra el coronavirus.

Sobre las cuarentenas, se ordenó que los contactos estrechos de un positivo y que tengan su esquema de vacunación completo no tendrán que cumplirla. Para los no vacunados se estableció un aislamiento de 7 días en caso de no desarrollar síntomas graves.

A la par, anunciaron que desde del próximo 10 de enero volverá la presencialidad en los colegios para niños y niñas a pesar del colapso en los sistemas de salud, que no ocurre únicamente por pacientes infectados de COVID-19, y el alto número de contagios.