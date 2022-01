TOP 10: Éramos felices y no lo sabíamos

TOP 10:

Uno se echaba crema en la cara para no quemarse y parecía un mimo, pero no importaba... Feo, pero feliz. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS…

TOP 9:

Cuando el dólar estaba en 1800 pesos colombianos y no a $4.000 ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 8:

Cuando podíamos meternos el dedo a la boca para luego poder abrir la bolsa de la sección de verduras en el supermercado… ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 7:

Cuando podíamos saludarnos de beso y abrazo con la gente que nos íbamos encontrando durante el día y no dudar si codo, puño o levantada de cejas. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 6:

¡En la época de nuestras vidas en donde teníamos hasta 3 periodos de vacaciones al año y no teníamos que pensar en el presupuesto para viajar ni en el plan porque de eso se encargaban nuestros papás! ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 5:

Cuando llegábamos a la casa, la comida estaba servida, la ropa lavada, planchada, doblada, guardada y la nevera mágicamente siempre llena y no teníamos que estar pendientes de pagar el agua, el gas, la luz, el internet y la tarjeta de crédito. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 4:

Cuando el fin de semana se podía dormir hasta el medio día, recuperarse del guayabo, el trasnocho y volverse a levantar como si nada para la siguiente fiesta y no tener que pensar en el desayuno de los hijos, la ida al parque y las tareas para el lunes. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 3:

Cuando uno se le escapaba a la novia y no tenía que estar pendiente de que por ahí alguien subiera una foto a redes y lo encontraran a uno mal parqueado o le descubrieran en la mentira. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 2:

Cuando jugábamos a meternos a los charcos con botas machita, cuando jugábamos rejo quemado, yermis, ponchados, escondidas francesas sin gastar un peso. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS

TOP 1:

Cuando nos vestíamos y no pensábamos en si la camisa combinaba con el pantalón, los zapatos, la chaqueta o si rayas con cuadros se veía bien o nos hacía ver gordos o flacos. ÉRAMOS FELICES Y NO LO SABÍAMOS