Siempre como presidente me he metido en toda Colombia y no dejaré de hacerlo: Duque ante críticas de Quintero

Desde Caucasia, Antioquia y en medio de un ferviente discurso, el presidente Iván Duque respondió a los señalamientos que ha hecho el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, a su gobierno y a la intromisión del jefe de Estado en las políticas de la capital antioqueña.

“A Antioquia y a Medellín yo les hablo con el corazón. Yo siempre como presidente me he metido en toda Colombia a hacer desarrollo, hacer inversión y no dejaré de meterme ayudar al desarrollo del pueblo colombiano. A Antioquia le hemos ayudado con Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3. Vía Bucaramanga-Barrancabermeja - Yondó; ya entregamos la Unidad Funcional 8.3 y también el apoyo que estamos dando en las vías terciarias. A la ciudad de Medellín le hemos ayudado con el cable de Picacho, hemos ayudado con el tren con ese proyecto que se llama el metro de la 80 que lo empezamos a trabajar con la administración anterior”.

El presidente Duque continuó enumerando cada una de las ayudas sociales que ha entregado a Medellín, asegurando que el desarrollo se logra en equipo, “Oigan bien todos los habitantes de Medellín desde que se están entregando transferencias económicas este gobierno ha entregado más de 50% de todas las transferencias sociales a la ciudad de Medellín, porque como presidente disfruto trabajar con la comunidad responder con los programas sociales y también invitar a trabajar en equipo”.

En ese mismo discurso, el presidente Duque defendió una vez más la empresa privada y a los emprendedores colombianos asegurando que políticas como las del socialismo del siglo XXI solo llevan a la fractura social y que si se quiere ver esto, solo hay que mirar la película que dan en Venezuela.