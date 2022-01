Óscar Iván Zuluaga no entrará al ‘Equipo por Colombia’: “han descalificado al Centro Democrático”

Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático no se unirá al 'Equipo por Colombia' / Centro Democrático

Acompañado del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez y de integrantes del Centro Democrático, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga anunció este sábado de enero que no entrará al ‘Equipo por Colombia’, puesto que varios integrantes “han tachado con descalificaciones” a su partido político.

“Desde que asumí la candidatura presidencial del Centro Democrático he buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país. He procedido con el mayor respeto por todos los integrantes del ‘Equipo por Colombia’, he recibido respuestas positivas que agradezco del doctor Omar Yépez, director del Partido Conservador, de su candidato David Barguil, de Federico Gutiérrez, candidato independiente, y la doctora Aydeé Lizarazo del Partido Mira”, aseguró.

“Otros integrantes de dicha coalición han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar en dicha coalición”, agregó.

Asimismo, Zuluaga aseguró que seguirá trabajando en la “búsqueda de un consenso para defender a del populismo de izquierda”.

Reafirmo mi vocación de siempre, trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda. pic.twitter.com/CWi5PM8LWh — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

Esta decisión se da horas después de que la senadora Paloma Valencia le pidiera al candidato no hacer parte de dicha coalición política por tachar al Centro Democrático.

“Han ofendido a millones de colombianos que defendemos estas ideas”, mencionó Valencia.