“Perú llega en mejor momento”: prensa inca previo al partido con la Selección Colombia

Colombia vs. Perú en Eliminatorias rumbo al Mundial Catar 2022.

El viernes 28 de enero se jugará el partido entre la Selección Colombia y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Ante esto, la prensa peruana ya inició los análisis y los pronósticos del encuentro entre ambos equipos.

“Creo que va a ser un partido muy difícil. Nadie puede salir a asegurar que le va a ganar a Colombia, es un partido muy duro este que va a sostener Perú. Este descanso seguramente le tiene que haber caído muy bien a ellos para darse cuenta que pueden perder la clasificación”, dijo.

“Son cinco partidos que no gana y que no anota un gol. Ellos habrán hecho todo lo posible por superar ese bache y sacar adelante el partido (…). Me parece que Perú llega en mejor momento con los triunfos ante Bolivia y Venezuela”, agregó.

Asimismo, dio algunos consejos para que el combinado peruano pueda vencer a la Tricolor en el Metropolitano de Barranquilla.

“Perú va a llegar en un buen momento, va a tener que intentar el triunfo o asegurar el empate. Debe asegurar atrás, defender, que pasen los minutos y que cada contraataque sea fructífero, que sean contragolpes que terminen con remate”, afirmó.

“Tienen que poner tres tapones como Yotún, Peña y Tapia para contrarrestar las arremetidas colombianas. Si Perú logra sacar 1 punto sería un buen negocio, si logra los 3 sería extraordinario”, añadió.

El juego entre colombianos y peruanos iniciará a partir de las 4:00 de la tarde (hora colombiana).

