Procuraduría pide la suspensión inmediata de corralejas en Sincelejo

Sincelejo

La Procuraduría pidió al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, suspender de inmediato las corralejas que se iniciaron en la capital del departamento de Sucre, cuyo gobernador, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, había recomendado el miércoles “abstenerse de realizar las corralejas en la ciudad capital, puesto que la Administración municipal no ha enviado el plan de acción solicitado en el consejo de seguridad desarrollado el pasado 8 de enero”.

El oficio de la Procuraduría, fechado 19 de enero, es categórico en señalar lo siguiente: “en virtud de las falencias observadas durante las mesas de trabajo y los hechos ocurridos hoy, lo exhortamos, para que, en su papel de garante, actúe con la diligencia que su cargo demanda y suspenda inmediatamente las festividades, en ejercicio de las facultades que le corresponden de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 del Código de Policía”.

“Es evidente, de conformidad con lo advertido en las mesas de trabajo, que no se cumplen las condiciones de seguridad mínimas que exige un evento de esta magnitud, sobre el cual, reiteramos, no debió haberse expedido una autorización a escasas horas de su inicio, por el alto riesgo que su realización improvisada implica para la seguridad, vida e integridad de los participantes”, agrega el documento.

Por su parte, el mandatario sucreño aclaró que no está en contra del evento taurino y que en dos reuniones realizadas le fueron solicitados varios documentos al alcalde, los cuales, a una hora de inicio de la corraleja, no han llegado todavía, por lo cual recomienda no desarrollar este evento.

“Le hicimos varias solicitudes, entre las que se destacan el Plan de Salud de COVID-19, el compromiso de la Policía Nacional para garantizar el evento y los protocolos para las buenas prácticas de protección animal, según las normas, y nos hemos quedado esperando”, dijo el mandatario de los sucreños.

Agregó que, si los documentos que solicitó no llegan, como producto de que no existen tales requerimientos, la recomendación que le hace al alcalde es que se abstenga de permitir la realización de la corraleja.

“No es un tema en contra del espectáculo taurino, es que los eventos tienen unos requerimientos y estos deben cumplirse. Aquí está en juego la vida de muchas personas y la seguridad de otras, la integridad de los animales y bienes jurídicos que debemos proteger”, anotó Espinosa Oliver.

Por último, indicó que se han realizado dos mesas con la Procuraduría y que se está a la espera de esos requerimientos; asimismo, reiteró que “si la Administración municipal no cumple con estos, que son solicitudes de norma, es mejor que se abstenga de permitir la realización de este evento”.