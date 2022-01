Borja advierte al ‘Dibu’ Martínez: “no existirá espacio para hablar después que le marque goles”

El delantero de la Selección Colombia y el Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja, le puso ‘picante’ a la previa del partido entre la Tricolor y Argentina por Eliminatorias, juego que se disputará el martes 1 de febrero de 2022.

En diálogo con El Heraldo, Borja recordó la tanda de penales en la Copa América 2021 en la que le anotó desde los once pasos al guardameta argentino, tanto que será recordado por la particular celebración del atacante.

“No existirá espacio para hablar con él después que le marque goles. Pasó en la Copa América, fue una tanda de penales nunca antes vista, muy intensa por lo que él estaba haciendo, por la forma de tomarse confianza, de afuera se ve mal, pero dentro de la cancha es válido”, dijo.

No obstante, resaltó que antes de pensar en Argentina y el ‘Dibu’ Martínez, primero estarán enfocados en el juego contra Perú.

“Primero está Perú. Hay que ganarles primero y después pensar en ‘Dibu’”, agregó.

Por otro lado, le quitó importancia a su rifirrafe con Neymar Jr en el juego que disputaron Brasil y Colombia por Eliminatorias.

“Se me acercó y me dijo: ‘espero que te vaya súper bien en Palmeiras, no le prestes mucha atención a los medios’. Después tuvimos un encuentro fuerte. Eso hace parte del fútbol”, indicó.

Asimismo, hizo un balance general de cómo ve a la Tricolor de cara a los partidos contra Perú y Argentina, encuentros en los que Colombia podría dar un gran paso para clasificar al Mundial de Qatar 2022.

“En medio de la ilusión de ver a Colombia en Qatar, uno se llena de alegría al ver que hay muchas opciones para que el ‘profe’ escoja”, afirmó.